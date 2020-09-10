نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض الحلقة الـ 9 مسلسل "انت اطرق بابي" مطلوب على جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مسلسل "انت اطرق بابي"، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض الحلقة الـ التاسعة من أحداث المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل حول "ايدا" التي تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، تواجه "سيركان بولات" الذي يقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب ببقائها خريجة ثانوية فحسب.

و"سيركان" يعرض على "ايدا" إرجاع منحتها لها في حال تظاهرت بخطوبتها له لمدة شهرين، في البداية ترفض عرض هذا الرجل الذي تكرهه، ولكنها تضطر للقبول عندما تتغير ظروفها.

