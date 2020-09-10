نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاد شويري يعلق على حريق بيروت.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المخرج جاد جويري، عن حزنه غضبة بما شهدته لبنان منذ ساعات بحريق هائل في مرفأ بيروت، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث نشر "شويري"، فيديو لحريق المرفأ بـ بيروت، وعلق علي الفيديو قائلا: "بعد فينا نحمل ؟ شو هيدا اليوم ؟ حريق دلائل؟".

ويذكر أن تسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وكانت آخر أعمال جاد شويرى، كليب "لو قامت القيامة" للمطربة الللبنانية لولا جفان، من كلمات هانى صاور، ألحن محمد مدين، توزيع مينو.

