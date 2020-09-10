نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمايوه .. سلمى أبو ضيف تثير جمهورها ومتابعيها في المقال التالي
ونشرت سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من داخل البحر، وهى ترتدي المايوه، وأثارت بهذه الصورة جمهورها ومتابعيها، وكانت من أبرز التعليقات عليها "أحلى موزة".
وكانت سلمى أبو ضيف، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حدوتة مرة"بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان مجدي كامل، والفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.
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