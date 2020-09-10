نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان مراكش الدولي للسينما يعلن موعد بدء فعاليته.. التفاصيل في المقال التالي
وتدعو ورش عمل أطلس، مشاريع للتنمية وأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، وذلك من قبل صانعي الأفلام بالمغرب والقارة الإفريقية والعالم العربي.
يذكر أن مهرجان مراكش الدولي للسينما، قد أعلن عن إلغاء النسخة الـ19 من المهرجان وذلك نظرا لإنتشار فيروس كورونا المستجد.
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