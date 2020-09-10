فن ومشاهير

بهذه الكلمات اشاد أحمد فلوكس بسيدة القطار

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يحرص الفنان أحمد فلوكس، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لسيدة القطار، التى أعطت درس في الرجولة والشهامة، بعد اعتداء كمسرى القطار على أحد الجنود الذى لا يملك ثمن التذكرة، وعلق فلوكس على الصورة قائلاً"عظيمات مصر أنجبن رجال مصر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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