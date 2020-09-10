برفقة أحفادها.. بدرية طلبة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

ونشرت بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها مع أحفادها، وعلقت قائله: "تالين ورؤي أحفادى".
وكان آخر ظهور لبدرية طلبة، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة عادل إمام، داليا البحيري، حمدي الميرغني، دلال عبد العزيز، جميل برسوم، هدى المفتي، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين ، طارق الإيباري، ومجموعة مميزة من النجوم، إخراج رامي إمام.
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