لقب بـ"بلبل المنصورة" وأصلح بينه وبين أم كلثوم الشاعر أحمد رامي مالا تعرفه عن رياض السنباطي

وعلم والد رياض السنباطي، بموهبة نجله عندما رآه يعزف على العود لدى أحد النجارين فبدأ باصطحابه معه في الحفلات ثم انتقل إلى مدينة المنصورة وهو بالـ12 من عمره ولقب بـ"بلبل المنصورة".
تعرف "السنباطي"، على عمالقة الموسيقى والغناء، منهم الشاعر أحمد شوقي والفنان محمد عبد الوهاب وكان "عبد الوهاب" صاحب الفضل عليه حيث قم برعايته فنيا وكان أول لحن لـ"السنباطي" يحمل اسم "مشرق البسمات أضاء سماء حياتي"
جرب "السنباطي" الغناء ولكنه لم يجد نفسه به كالتلحين، وقام بتلحين أكثر من 200 أغنية لأم كلثوم، والذي يعد ربع ما أنتجه "السنباطي" في حياته.
وعلى الرغم من تعاون رياض السنباطي مع أم كلثوم في عدد من الأعمال إلا أنه حدثت بينهم مشادات حيث علقت أم كلثوم على لحن له مشبهاه بالموجي وطلبت تعديل له ولكنه بادر بمقاطعتها وأصلح بينهم أحمد رامي، ولكن طلب "السنباطي" أن تقوم أم كلثوم بمصالحته بنفسها.
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