بهذه الطريقة.. حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

تحرص الفنانة حنان مطاوع، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.

ونشرت حنان مطاوع، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، فيديو لها مع زوجها وابنتها، احتفالاً بمرور عام على تواجد ابنتهم معاهم، وعلقت قائلة"عيد ميلاد الأغلى من قلبى ربما يخليكي ليا ولبابا يااغلى هدية ربنا رزقنا بيها .. ربنا يسعد ويرزق كل النا ويخليلى أهلى كلهم يارب".

يذكر أن حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.