بإطلالة صيفية.. الشرنوبي في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

ونشر الشرنوبي، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له ظهر فيها في إحدى القري السياحية، مرتدى قميص وشورت، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.
يشار إلى أن آخر أعمال الشرنوبي، مسلسل" ليه لأ"، الذى يتناول عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.
وعرض مسلسل" ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.
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