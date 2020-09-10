بعد موقف سيدة القطار.. مصطفي درويش للرجال: كسفتونا

يحرص الفنان مصطفى درويش، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر مصطفى درويش، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لسيدة القطار، التى أعطت درس في الرجولة والشهامة لكل الناس، عندما تداخلت ودافعت عن أحد الجنود الذى اعتدى عليه كمسرى القطار.

وعلق على الصورة قائلاً: "الست دي أعظم ست فى مصر.. الرجالة اللى واقفة بجد كسفتونا.. ست الكل انتى والله".