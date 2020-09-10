بعد موقف سيدة القطار.. مصطفي درويش للرجال: كسفتونا

ونشر مصطفى درويش، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لسيدة القطار، التى أعطت درس في الرجولة والشهامة لكل الناس، عندما تداخلت ودافعت عن أحد الجنود الذى اعتدى عليه كمسرى القطار.
وعلق على الصورة قائلاً: "الست دي أعظم ست فى مصر.. الرجالة اللى واقفة بجد كسفتونا.. ست الكل انتى والله".
يذكر أن آخر أعمال مصطفى درويش مسلسل " 100 وش "، وهو من بطولة نيللى كريم وأسر ياسين، ويعد تعاون إنتاجى مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى.
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