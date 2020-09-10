انفراد.. "دوت الخليج الفني" يرافق حمو بيكا أثناء التجهيز لـحفل زفافه

يستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا، لـحفل زفافه الليلة بالإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.

وانفرد "دوت الخليج الفني"، بمجموعة من الصور والفيديوهات التي ظهر فيها حمو بيكا، وهو يستعد لـحفل زفافة، وبوضع اللمسات الاخيرة من الماكياج على يد الماكيير السينمائي تامر دهب.

ووجه "بيكا"، رسالة لجمهوره من خلال فيديو قائلاُ: "بحبكم، وهقول ليكم التفاصيل كمان شويه".

وفي سياق متصل، عبر "بيكا" عن سعادته بحفل زفافه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فرحة حمو بيكا البيطاش اسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".

في سياق متصل، طرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية "فلوس فلوس" بالتعاون مع حمو بيكا، الأيام الماضية، حيث قال عمر كمال عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "دلوقتى ممكن تسمعوا تراك " فلوس..فلوس " على اليوتيوب".

