هكذا احتفل محمد نور بأغنيته الجديدة "جاني في ملعبي"

احتفل النجم محمد نور بنجاح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "جاني في ملعبي".

حيث نشر محمد نور، مجموعة فيديوهات له وهو يحتفل بنجاح الأغنية وسط مجموعة من الإعلاميين وعلق قائلا: "مع الإخوة الصحفيين والإعلاميين الكبار، شكرا علي احتفالكم الكبير بأغنية جاني في ملعبي، كل الشكر رالتقدير للشركة الكبيرة لايف استايل ستوديوز.

وتابع شكرا للشيخ فهد الزاهد علي المجهود الجبار، شكراً علي دعمك وتشجيعك الدائم ، سعيد جداً بردود أفعالكم.

واستكمل حديثه أتمني أن اكون عند حسن ظن جمهوري ديما ، سعيد جداً بالإتفاق علي أعمال قادمة مع المنتج الكبير محمد علام وصديقي وأخويا وصديق الرحلات الطويلة الأستاذ وليد توفيق وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم ، هتسمعوا مفاجأت كبيرة قريباً.

جاني في ملعبي"، من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الموسيقي إسلام ساسو، وإخراج بتول عرفة.

من ناحية اخري يستعد محمد نور، خلال الفترة الحالية، لطرح أغاني "رجعنا من تانى"، وهى من كلمات عبد الله ‏حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، و"شفتوا ‏القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد ‏شفيق.