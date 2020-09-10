احتفالا بعيد ميلاد ابنتها حنان مطاوع تقدم أغنية بصوتها

قررت النجمة حنان مطاوع، أن تحتفل بأول عيد ميلاد ل ابنتها الوحيدة "أماليا" بطريقة مختلفة، حيث أنها قدمت لأول مرة أغنية بصوتها لأهداء لنجلتها.

وطرحت حنان مطاوع ، الفيديو الخاص بعيد ميلاد ابنتها "أماليا" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وحرصت حنان أن توضع كل زكرياتها مع ابنتها من وقت ولودتها حتى الآن.

وكانت أحتفلت حنان مطاوع، بعيد ميلاد ابنتها، مع زوجها أمير وولدتها الفنانة سهير المرشدي، وكتبت "أماليا حب عمري♥️ربنا يحفظهملي ويسعد كل الناس،لولي تمت سنه".