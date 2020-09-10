محمد عبدالرحمن يطرح البوستر الدعائي لـ فيلم "الخطة العامية"

طرح الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، البوستر الرسمي لفيلم "الخطة العامية"، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث ظهر في البوستر الدعائي لـ الفيلم محمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، على ربيع، غادة عادل، وعلق "عبد الرحمن" على الأفيش قائلًا: "بسم الله.. توكلنا على الله.. اجتهدنا كلنا عشان نعملكم حاجة تليق بيكم.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم.. انتظروا الإعلان التشويقي الأول قريبًا".

وتدور أحداث الفيلم في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.

فيلم "الخطة العامية"، يشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن، على ربيع، غادة عادل عمرو عبد الجليل،بيومى فؤاد، بسنت صيام، هشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى.

