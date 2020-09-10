شاهد.. محمد الشرنوبي يستمتع بالعطلة الصيفية

شارك محمد الشرنوبي متابعيه وجمهوره، صورة جديدة أثناء استمتاعه بعطلته الصيفية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
كان محمد الشرنوبي طرح أغنية "من قلبي سلام لبيروت"، بعد الانفجار الأخير الذي هز العاصمة اللبنانية، ويتعاون فيها مع المؤلف الموسيقي مصطفى الحلواني، عبر صفحته بموقع انستجرام.
يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.
شارك فى المسلسل أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا وهالة صدقي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.
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