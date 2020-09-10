ليوناردو دي كابريو على الشاطئ مع صديقته

وهي ليست المرة الاولى التى تسجل عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو أثناء قضائه العطلة الصيفية في مدينة مالبو الأمريكية برفقة صديقته كاميلا كابيلو. اقرأ أيضا وظهر ليوناردو دي كابريو الذي يبلغ من العمر 45 عاما، بالمايوه الذي أبرز زيادة وزنه وظهوره بـ " كرش" وهو يلاعب أحد الأطفال على الشاطئ.

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