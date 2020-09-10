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حنان مطاوع تهدي ابنتها أغنية بصوتها في عيد ميلادها

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احتفلت حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها بغناء أغنية خاصة لها بصوتها.
ونشرت حنان مطاوع الأغنية عبر حسابها بإنستجرام وعلقت قائلة: "عيد ميلاد الأغلى من قلبى ، ربنا يخليكى و يحفظك ليا و لبابا يا اغلى هدية ربنا رزقنا بيها. ربنا يسعد و يرزق كل الناس و يخليلى اهلى كلهم يا رب".

وشاركت حنان مطاوع في بطولة مسلسل "بنت القبايل" مع عدد من نجوم الفن .

يناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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