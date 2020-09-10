محمد نور يحتفل بنجاح أحدث أغانيه "جاني في ملعبي"

احتفل النجم محمد نور بنجاح أحدث أغانيه بعنوان "جاني في ملعبي " في حفل جمع العديد من أهل الصحافة والإعلام داخل أحد الاستوديوهات الشهيرة بالمهندسين. وتخلل الحفل تقطيع التورتة وسط حضور منتجي ألبومه القادم محمد علام ووليد توفيق وأجواء من الصور السيلفي والتذكارية مع تورتة الحفل. وقد أعلن "نور" خلال الحفل عن تعاقده مع المنتج محمد علام ووليد توفيق شركة "the ministry of happiness " عن أنها تتولي إنتاج أحدث ألبوماته القادمة وأنه تم الانتهاء من ٦ أغان من الألبوم ويعقدون حاليا العديد من الجلسات الفنية مع أهم الشعراء والموزعين والملحنين وذلك للانتهاء من باقي الأغاني وسط حضور العديد من الصحفيين والقنوات الفضائية.

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