مؤلفا الخطة العامية: تمنينا دائما العمل مع معتز التوني

نشر مؤلفا فيلم الخطة العامية كريم سامي "كيمز" وأحمد عبد الوهاب، البوستر التشويقي للفيلم الذي يعد أول فيلم روائي طويل من تأليفهما، وبطولة علي ربيع، محمد عبد الرحمن (توتة) وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وإخراج معتز التوني.

وقال المؤلفان: "فيلم الخطة العامية كوميدي أكشن به فكرة مختلفة تجعل عملية سرقة أحد البنوك حدث مختلف ولكن هذه الفكرة ستكون مفاجأة للجمهور. وكنا نتمنى دائما أن يكون أول فيلم كوميدي لنا مع المخرج معتز التوني".

يذكر أن أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز هو مسرحية صباحية مباركة التي تعرض الآن على مسرح جراند نايل تاورز.