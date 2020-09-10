تفاصيل مهرجان بانوراما الفيلم القصير في تونس

أعلن مهرجان بانوراما الفيلم القصير فى تونس موعد انطلاق الدورة السادسة، والمنتظر إقامتها في 2 فبراير وتستمر حتي 4 من نفس الشهر لعام 2021.
وكشف المهرجان عن استضافة قاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة جميع الفعاليات.
على جانب آخر يستمر المهرجان في استقبال الأفلام حتى 1 يناير المقبل واختارت إدارة المهرجان كل من المنتجة درة بوشوشة والممثل وأستاذ جامعي لسعد الجموسي والممثل جزائري حسان كشاش لعضوية لجنة تحكيم المهرجان في دورته السادسة.
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