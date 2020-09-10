تحية لكل ست محترمة.. وفاء عامر تشيد بموقف سيدة القطار

أشادت الفنانة وفاء عامر بشهامة سيدة القطار التي دافعت عن مجند بالجيش امام كسمري أحد القطارات ودفعت له أجرة الركوب والغرامة لعدم وجود مال كافي معه.

ونشرت وفاء عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للسيدة وعلقت قائلة :"الست العظيمة دي هي الي دفعت التذكرة للعسكري و رفضت اهانته الست دي لازم تتكرم مش لانها دفعت بس للعسكري لانها انسانة و عندها قلب و عملت زي ما ربنا اوصانا " و يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصة" صدق الله العظيم".

واضافت وفاء عامر : " تحية لكل سيدة محترمة لها قلب يشعر ان الله يكرم من يكرم ضيف علي الارض فما بالكم من خير اجناد الأرض لو اعرف مكانها او تليفونها و الله اروح لها ابوس ايدها الي دفعت و حتنور يوم القيامة لانها جبرت خاطر ربنا يجبر خاطرها فخورة اني امرأة فخورة اني مصرية فخورة بكل نساء مصر.. تحيا الارض الطيبة التي يعيش عليها نساء مصر تحيا جمهورية مصر العربية".

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وقالت إن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.