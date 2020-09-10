الست دي هي مصر.. ريهام سعيد تشيد بسيدة القطار

أشادت الإعلامية ريهام سعيد بشهامة سيدة القطار التي دافعت عن مجند بالجيش أمام "كمسري أحد القطارات" ودفعت له أجرة الركوب والغرامة لعدم وجود مال كاف معه.

ونشرت ريهام سعيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للسيدة وعلقت قائلة "طول عمري بقول تحيا مصر ويقولوا بتطبلي. حافضل اقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر . تحيا مصر بشعبها . الست دي هي مصر الي انا شفتها وعشت معاها . هما دول الي انا عشت بتمني افضل في خدمتهم طول العمر. الست دي هي مصر . بحبك يا مصر وبحترمك وبقدرك وحافضل طول عمري اقول تحيا مصر ".

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وقالت إن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.