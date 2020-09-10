صلاح عبد الله ساخرا من خسارة بيراميدز أمام المصري: الفلوس الكتير بتبوظ

سخر الفنان صلاح عبد الله من هزيمة فريق بيراميدز امام المصري البورسعيدي في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏الفلوس الكتير بتبوَّظ.. بيراميدز عمال يتغلب هههههه".

وسقط فريق بيراميدز أمام نظيره المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف المصري والمباراة الوحيد من تسديدة من أحمد ياسر ارتدت من يد المهدي سليمان حارس بيراميدز ليضعها المهاجم الفسلطيني محمود وادي في الشباك في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

وأنقذت تقنية الفيديو علي جبر لاعب بيراميدز من الطرد في الدقيقة 66، بعد عرقتله لأحد لاعبي المصري أثناء انفراده بمرمى المهدي سليمان، ليحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ضربة حرة مباشرة وكارت أحمر لـ علي جبر، قبل أن يلجأ إلى تقنية الفيديو ويلغي الركلة الحرة والبطاقة الحمراء.