نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. سعد الصغير يدعم سيدة القطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الفنان سعد الصغير، بما فعلته سيدة القطار، التى أعطت درس في الرجولة والشهامة، بعد اعتداء كمسرى القطار على أحد الجنود الذى لا يملك ثمن التذكرة.

حيث نشر سعد الصغير، صورة لها عبر حسابه بإنستجرام، وكتب :"لو الناس كلها زي الست المحترمة اللي من بيت اصيل بجد كانت مصر في مكان تاني ، ربنا يكرمك يا أمي هي في مكان أمي وفكرتني بمقلب أمي الطيب الله يرحمها".

وتابع: "والله بلدنا فيها الناس المحترمة الغلبانة اللي بتقدر وتساعد الناس من أي شئ في الخير ، حفظ الله مصر".

يشار أن الكاتب والسيناريست سخر من سعد الصغير وتنمر عليه مؤخراً من خلال تغريدة اطلقها عبر حسابه بموقع "تويتر" ، وكتب : مشجعي النادي الأحمر "يمثلهم سعد الصغير بتاع أغنية بحبك ياحمار".

والجدير ذكره أن آخر أعمال سعد الصغير مسلسل "ولاد إمبابة" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ، وهو من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.