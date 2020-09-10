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في منزل والدته.. استعداد حمو بيكا لـ حفل زفافه

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في منزل والدته.. استعداد حمو بيكا لـ حفل زفافه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم مطرب المهرجانات جمو بيكا، بـحفل زفافه، على خطيبته السابقة التى كان قد انفصل عنها مؤخرا.

وانفرد "الفجر الفني"، بمجموعة من الصور والفيديوهات التي ظهر فيها حمو بيكا، وهو يستعد لـحفل زفافة، وهو في منزل والدته حيث وضع له الماكياج الماكير السينمائي تامر دهب.

وفي سياق متصل، عبر "بيكا" عن سعادته بحفل زفافه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فرحة حمو بيكا البيطاش اسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".

في سياق متصل، طرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية "فلوس فلوس" بالتعاون مع حمو بيكا، الأيام الماضية، حيث قال عمر كمال عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "دلوقتى ممكن تسمعوا تراك " فلوس..فلوس " على اليوتيوب".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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