نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة زوجة "جيمس بوند" الوحيدة متأثرة بالسرطان في المقال التالي
وصرح وكيل النجمة البريطانية ديانا ريج، عن خبر وفاتها حيث طالبت بأن تكون في خصوصية تامة في آخر أيام حياتها، بعيدا عن الأضواء.
يذكر أن النجمة البريطانية ديانا ريج، شاركت في أحد أجزاء فيلم "جيمس بوند"،والتي تعد المرأة الوحيدة التي تزوجها جيمس بوند وكان تدعى "تريسي".
والجدير بالذكر أن النجمة البريطانية توفيت بسبب مرض السرطان، حيث تم تشخيصها بهذا المرض في شهر مارس الماضي،وكشفت عن ذلك ابنتها قائله: "أمضت والدتي أشهرها الأخيرة في التفكير بفرح في حياتها الاستثنائية، المليئة بالحب والضحك والفخر العميق بمهنتها".
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