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أصالة في أحدث ظهور: "عملي هو طوق النجاة الذي أنقذ روحي من أعاصير الألم"

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة أصالة، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أصالة، بالصورة جميلة ومتألقة كالعادة مرتدية فستان طويل بيج في أحمر، وتركت شعرها منسدلاً علي كتفيها، وعلقت أصالة علي الصورة قائله :"كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق (ألبومي) لاتستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقه جانباً ، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ مايتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لاشيء يكون إلّا إنّ شاء الله .

وتابعت : لأنّني لمّ أفصل نفسي وما أشعر على الصّعيد الإنساني ، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي ، والكثير من الحياديّه ، الإ أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه ، وفعلت ماأفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي ، أنّ أبقى ماحييت ومااستطعت إنسانة قبل أيّ شيء ، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري ، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به ، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافيّه الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا ، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً ، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما ، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه .

وأنهت حديثها قائله :أنا أنا ومابعرف كون غير هيك وهيك أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي ، وبتواصل مع صحابي ، وبحطّ كحلي بكلّ إهتمام ، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي ، وبرجع مرّه تانيه برتّبه وهكذا ، والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره ، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة والّلخبطه الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي ، قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي ، وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه لاتستسلم هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر ( هو روحي مُتجسّده) .

والجدير ذكزه أنه فوجئ مؤخراً جمهور أصالة، على "إنستجرام" بحذفها كافة منشوراتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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