نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة في أحدث ظهور: "عملي هو طوق النجاة الذي أنقذ روحي من أعاصير الألم" في المقال التالي
وظهرت أصالة، بالصورة جميلة ومتألقة كالعادة مرتدية فستان طويل بيج في أحمر، وتركت شعرها منسدلاً علي كتفيها، وعلقت أصالة علي الصورة قائله :"كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق (ألبومي) لاتستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقه جانباً ، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ مايتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لاشيء يكون إلّا إنّ شاء الله .
وتابعت : لأنّني لمّ أفصل نفسي وما أشعر على الصّعيد الإنساني ، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي ، والكثير من الحياديّه ، الإ أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه ، وفعلت ماأفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي ، أنّ أبقى ماحييت ومااستطعت إنسانة قبل أيّ شيء ، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري ، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به ، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافيّه الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا ، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً ، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما ، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه .
وأنهت حديثها قائله :أنا أنا ومابعرف كون غير هيك وهيك أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي ، وبتواصل مع صحابي ، وبحطّ كحلي بكلّ إهتمام ، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي ، وبرجع مرّه تانيه برتّبه وهكذا ، والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره ، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة والّلخبطه الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي ، قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي ، وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه لاتستسلم هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر ( هو روحي مُتجسّده) .
والجدير ذكزه أنه فوجئ مؤخراً جمهور أصالة، على "إنستجرام" بحذفها كافة منشوراتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير.
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