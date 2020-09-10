تعرف على موعد حفل عمرو حسن في ساقية الصاوي

شارك الشاعر عمرو حسن، منشور معلنا من خلاله على موقع عودته للمسرح، وذلك من خلال حفل في ساقية الصاوي يوم الجمعة المقبل.

وكتب "حسن" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "الرجوع الي المسرح اخيرا ولجمهوري العظيم لينك الايفنت في البايو".

يذكر أن عمرو حسن أكد سابقا، في أحد لقاءاته في الراديو، تعاونه مع المطرب محمد محيي في ألبومه الجديد وقال "حسن" أثناء لقاءه إن محمد محيى لحن "جوابى الأخير" وتعد من ألبومه الجديد ومن المقرر أن تطرح في الفترة المقبلة.

وكان الشاعر عمرو حسن طرح مؤخرا قصيدته "محبتينيش للمرة الأولى"،والتي لاقت إعجاب الجماهير حيث تعدت الـ15 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك عقب طرحها ب 3 ساعات فقط.