خالد النبوي يعرب عن سعادته بالتعاون مع هادي الباجوري في "قمر 14"

شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر بالصورة برفقة المخرج هادي الباجوري، وأعرب عن سعادته بالتعاون معاً في فيلم "قمر 14"، وعبر عن ذلك وكتب : مبسوط جداً إني فيلمي الجاي هيبقي مع حبيبي المخرج هادي الباجوري ، إن شاء الله الشخصية والفيلم يعجبوكم ، انتظروني في فيلم قمر 14، تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم "قمر١٤"،يضم نخبة من ألمع النجوم منهم "غادة عادل، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء، ليلى عز العرب، خالد النبوي، شيرين رضا، وهو من إخراج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي".

والجدير ذكره أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وشارك في بطولته بجانب محمود حميدة وريهام حجاج.

ودارات أحداثه في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا من الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.