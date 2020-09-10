ندي موسى تشوق جمهورها بدورها في "الوجه الآخر"

ونشرت ندى موسى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها من كواليس مسلسل "الوجه الآخر"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.
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