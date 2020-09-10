"تحية لكل سيدة محترمة".. وفاء عامر تشيد بسيدة القطار

دافعت الفنانة وفاء عامر، عن سيدة القطار، التي صممت على دفع الأجرة لمجند الجيش الذي أصر الكمسري على أن يدفع الأجرة.

وشاركت وفاء عامر، صورة لهذه السيدة قائله: "الست العظيمة دي هي الي دفعت التذكرة للعسكري ورفضت اهانته الست دي لازم تتكرم مش لانها دفعت بس للعسكري لانها انسانة وعندها قلب وعملت زي ما ربنا اوصانا " ويؤثرون علي انفسهم ولو كان بهم خصاصة" صدق الله العظيم".

وتابعت قائله: "تحية لكل سيدة محترمة لها قلب يشعر ان الله يكرم من يكرم ضيف علي الارض فما بالكم من خير اجناد الأرض لو اعرف مكانها او تليفونها والله اروح لها ابوس ايدها الي دفعت وحتنور يوم القيامة لانها جبرت خاطر ربنا يجبر خاطرها فخورة اني امرأة فخورة اني مصرية فخورة بكل نساء مصر.. تحيا الارض الطيبة التي يعيش عليها نساء مصر تحيا جمهورية مصر العربية".