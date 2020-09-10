رنا سماحة تطرح أغنية "حياتي تخصني"

طرحت الفنانة رنا سماحة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حياتي تخصني"، من ألبومها الذى يحمل اسم "7 رجالة"، والمقرر طرحه قريبا.

والأغنية وهى من كلمات هاني صارو، ألحان مدين، توزيع احمد عبد السلام، Mix & mastering خالد رؤوف، Artwork &styling رودي سماحة، اخراج سامي بساط" .

وقالت رنا، عن أغنية "7 رجالة"، عبر حسابها على فيس بوك، إنها كانت أول أغنية اختارتها فى ألبومها الجديد، معربة عن سعادتها بأن جمهورها هو من اختار اسم الألبوم الجديد، قائلة: "اتبسطت أوى انكم اختارتوها اسم الألبوم".