فن ومشاهير

مشاهد.. ملك قورة تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
خضعت الفنانة ملك قورة، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت ملك مجموعة صور من تلك الجلسة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ملك، بالصور بإطلالة مميزة وأنيقة مرتدية فستان أنيق أسود في أبيض، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً علي كتفيها، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء حلق أبيض متناسب مع الفستان، ووضعت ميكب خفيف أبرز جمال ملامحها.

ولاقت الصور إعجاب الكثير من محبيها وتباينت التعليقات ابرزها "سكرة يا موكة ، وعلق آخر قمر يا نجمة ".

والجدير بالذكر أن زينة شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، أحمد صيام، سلوى خطاب، أيمن عزب، سامح السريطي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مشاهد.. ملك قورة تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا