نشرت الفنانة ملك قورة, مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خاضتها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام". وظهرت قورة مرتدية فستان كاروه باللون الأبيض والأسود كما تميزت بمكياج عصرى ملفت أضاف سحرًا على طلتها، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على كتفيها. وجاءت التعليقات على صورتها كالآتي: جميله فوق الوصف بجد Advertisements بتاخدى العقل تجننى يا ملك يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إطلالة جذابة لـ ملك قورة في أحدث جلسة تصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.