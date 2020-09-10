نشرت الفنانة ملك قورة, مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خاضتها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".
وظهرت قورة مرتدية فستان كاروه باللون الأبيض والأسود كما تميزت بمكياج عصرى ملفت أضاف سحرًا على طلتها، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على كتفيها.
وجاءت التعليقات على صورتها كالآتي:
جميله فوق الوصف بجد
بتاخدى العقل
تجننى يا ملك
يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إطلالة جذابة لـ ملك قورة في أحدث جلسة تصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.