سيدة القطار تتصدر تويتر.. ومغردون: جميلك على راسنا يا ست الكل

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سيدة_القطار بعد دفاع إحدى السيدات عن مجند بالجيش أمام كمساري أحد القطارات ودفعت له أجرة الركوب والغرامة لعدم وجود مال كاف معه.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎ #سيده_القطار الله علي جدعنة وشهامة الست المصرية الأصيلة اللي تحركت بمشاعر الأم . حضرتك فوق راسنا كلنا بطيبتك وحنانك . ربنا يعزك ." و "‏‎#سيده_القطار ست الكل".

وقال آخرون "‏تحيه للست الجميلة اللي فكرتني بوالدتي، وقفتها وجدعتنها على شاب شافته زي ابنها زي ما امهاتنا كلها كانت بتعمل ‎#سيده_القطار "و" ‏‎#سيده_القطار ست الكل... أيقونة جديدة تضاف لعظيمات مصر ".

وأضاف آخرون" ‏جميلك على راسنا يا ست الكل يا عظيمة .. ‎#سيدة_القطار سيدة الرحمة ..و.. الإنسانية ..و.. الشهامة ..و.. المجدعة "و" ‏‎#سيدة_القطار هذه السيدة العظيمة تستحق التكريم واما عن رئيس القطر فيحاكم فوري لاهانته رجل من القوات المسلحة وهي الدرع الواقي للبلد".