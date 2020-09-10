سيدة القطار تتصدر تويتر.. ومغردون: جميلك على راسنا يا ست الكل

وقال آخرون "تحيه للست الجميلة اللي فكرتني بوالدتي، وقفتها وجدعتنها على شاب شافته زي ابنها زي ما امهاتنا كلها كانت بتعمل #سيده_القطار "و" #سيده_القطار ست الكل... أيقونة جديدة تضاف لعظيمات مصر ".
وأضاف آخرون" جميلك على راسنا يا ست الكل يا عظيمة .. #سيدة_القطار سيدة الرحمة ..و.. الإنسانية ..و.. الشهامة ..و.. المجدعة "و" #سيدة_القطار هذه السيدة العظيمة تستحق التكريم واما عن رئيس القطر فيحاكم فوري لاهانته رجل من القوات المسلحة وهي الدرع الواقي للبلد".
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