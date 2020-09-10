صاحبي وأخويا ..هشام جمال يهنئ رامى رضوان بعيد ميلاده

حرص المنتج هشام جمال على تهنئة الإعلامى رامى رضوان بعيد ميلاده ،ونشر صورة جمعتهما من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .
وكتب هشام على الصورة معلقا:"عيد ميلاد سعيد لصاحبي واخويا الجدع "
ويستضيف الإعلامي رامي رضوان، اليوم الخميس، في برنامج مساء دي إم سي، نجمة برنامج ذا فويس ومطربة دار الأوبرا إيمان عبد الغني، بالإضافة لعازف القانون الدكتور ماجد سرور، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، على شاشة Dmc .
إيمان عبد الغني مطربة بدار الأوبرا المصرية، شاركت في برنامج ذا فويس في موسمه الخامس 2019 The Voice ضمن فريق الفنانة أحلام وتأهلت للعرض المباشر النهائي.
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