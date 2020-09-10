انطلاق عرض الفيلم الكويتي "مسج" حصريا في صالات السينما بالسعودية

"مسج" أحد الأفلام الكويتية التي تستقبلها قاعات السينما في المملكة العربية السعودية بداية من اليوم الخميس لعرضها لأول مرة للجمهور السعودي، فيلم "مسج" يعتبر من الأعمال الكوميدية التي يعود بها الفنان عبد العزيز النصار للسينما بعدما قدم أكثر من عمل درامي ومسرحي خلال الفترة الماضية.

عرض فيلم "مسج" في صالات السينما بالسعودية اليوم

عبدالعزيز النصار نشر عبر حسابه على "انستجرام" الصورة الدعائية الجديدة للفيلم الكويتي "مسج" وكشف عن بداية عرض الفيلم في قاعات السينما بالمملكة العربية السعودية لأول مرة وبشكل حصري، حيث كتب الفنان الكويتي عبد العزيز النصار تعليقا على الصورة قال فيه: "الفيلم الكوميدي (مـسـج) اليوم الخميس أول عرض في جميع صالات السينما حصريا في السعودية"، وقد قدم العديد من النجوم التهاني للفنان عبد العزيز النصار بمناسبة عرض الفيلم وكان من بينهم الفنان خالد المظفر، وعبدالله بوشهري، وعلي نجم، وأحمد العونان، وخالد البريكي.

A post shared by (@abdulaziz.k.alnassar) on Sep 9, 2020 at 10:31am PDT

قصة فيلم "مسج" للفنان عبد العزيز النصار

"مسج" قد نشر الفنان عبدالعزيز النصار الفيديو الدعائي له عبر حسابه على "انستجرام" حيث يدور العمل في إطار كوميدي درامي حول حياة مدرس شاب يدعى "صالح" يسعى خلال اجازته الصيفية للسفر لكن بسبب وضعه المالي الصعب يقرر الاقتراض من البنك وقبل سفره يمنع داخل المطار بسبب أنه مطالب بتسديد ديون عليه متراكمة، ويبدأ صالح في المرور بالعديد من المفارقات والأحداث الكوميدية، ويحمل الفيلم العديد من الرسائل التي يقدمها بأسلوب عفوي، ويشارك في بطولة العمل السينمائي الجديد كل من الفنان فيصل بوغازي، محمد عاشور، عبدالله الخضر، حصة النبهان، حمد أشكناني، عبدالله فريد، وضيف شرف الفيلم الفنان بدر الشعيبي، وتأليف وإخراج رمضان خسروه

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on Sep 6, 2020 at 10:12am PDT

عبد العزيز النصار يوجه رسالة للفنان بدر الشعيبي

عبد العزيز النصار قد وجه رسالة شكر للفنان السعودي بدر الشعيبي بسبب مشاركته في فيلم "مسج" كضيف شرف فكتب عبر حسابه على "انستجرام" قائلا: "المواقف دوت الخليج المقياس الوحيد للتفرقه بين الزميل و الصديق! صديقي النجم بدر الشعيبي .. انا ممتن لك و لك في رقبتي دين، شكراً لموقفك و دعمك لـ فلم ( مسج )، أنت إضافة لأي عمل و شكر خاص للراقية ساره الرشيد، شكراً فريق العمل"، وقد علق بدر الشعيبي على الرسالة التي وجهها له عبد العزيز النصار قائلا: " الغالي بوسعود أنت تعديت مرحلة المواقف والرجوله وجودك أخ فيه حياتي أهم من اي موقف ياخوي وبإذن الله معاك طول العمر يا نجم المسرح في الكويت".

ومن المقرر أن تستقبل قاعات السينما السعودية والخليجية خلال الأشهر القادمة أكثر من فيلم جديد ومن أبرزها فيلم "بلال السادس" لكل من الفنانة إلهام علي، ومحمد الهاشم.