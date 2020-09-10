هيفاء وهبي تترك منزلها بعد حريق مرفأ بيروت الجديد وزملائها يعبرون عن صدمتهم

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت علق عليه العديد من النجوم اللبنانيين، حيث يأتي الحريق بعد أسابيع قليلة من الانفجار الضخم الذي وقع في لبنان وتسبب في سقوط العديد من الضحايا وأيضا في خسائر مادية ضخمة.

النجوم يعلقون على حريق ضخم جديد في مرفأ بيروت

إليسا نشرت عبر حسابها على "تويتر" فيديو من الحريق الجديد الذي اشتعل في مرفأ بيروت، وتحدثت في الفيديو النجمة اللبنانية أن الحريق وقع بجوار المكان الذي تتواجد فيه وتعجبت من حدوثه في هذا الوقت وأسبابه، وقد جاء تعليق إليسا على الفيديو: "الحريق قريبا جدا من المكان الذي اتواجد فيه"، بينما نشرت الإعلامية ناديا البساط فيديو للحريق الذي اندلع في بيروت وعلقت عليه قائلة: "رجع ايلول بغيمة حزينة".

هيفاء وهبي تركت منزلها بسبب الحريق الثاني

هيفاء وهبي كشفت كذلك في تدوينة لها عن حالة الخوف التي سيطرت على سكان العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أكدت أنها تركت منزلها قبل أن يحدث إنفجار ضخم مماثل لما حدث في شهر أغسطس الماضي حيث وقع حريق كبير اتبعه انفجار ضخم تسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات فكتبت هيفاء وهبي: "حريق كبير بمرفأ بيروت قلب مكسور وتركنا بيوتنا قبل ما شي كارثة جديدة تصير".

كارول سماحة تشيد بدور رجال الإطفاء في حريق بيروت

كارول سماحة علقت كذلك على الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت ظهر اليوم حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو للحريق الذي وقع وعلقت عليه قائلة: "مرفأ بيروت يحترق من جديد.. عم نحلم أكيد !"، بينما نشرت تدوينة عبر حسابها على "تويتر" أشادت فيها برجال الإطفاء الذين سعوا للسيطرة على الحريق وإطفائه في أسرع وقت على الرغم من الحادث الأخير الذي وقع في المرفأ وتسبب في سقوط ضحايا منهم أثناء محاولتهم للسيطرة على الحريق قبل أن يحدث الانفجار الكبير، فكتبت كارول سماحة: "شو هالشجاعة لشباب الإطفاء ينزلوا على المرفأ ليطفوا بعد ما خسروا أصحابن"،

A post shared by (@carolesamaha) on Sep 10, 2020 at 3:43am PDT Advertisements

الإعلامي نيشان علق كذلك عبر حسابه على "انستجرام" على الحريق الذي وقع للمرة الثانية في مرفأ بيروت فكتب: "يركضونَ مَذعورين! عُمّال يَتفادونَ النّيران! بلد دائمًا على نار! مرفأ بيروت يَحتَرِق مُجَدّدًا! قَدَر لبنان الأسْوَد!"، بينما كتبت الفنانة نوال الزغبي فيديو من الحريق عبر حسابه على "انستجرام" وعلقت عليه قائلا: "حريق في مرفأ بيروت..الله يستر".

A post shared by (@neshantv) on Sep 10, 2020 at 4:57am PDT

انفجار بيروت الأول قد وقع في شهر أغسطس الماضي، وقد تسبب في خسائر ضخمة، وأصيب العديد من النجوم من جراء الانفجار الذي كان من أبرز ضحاياه الفنانة نادين نسيب نجيم التي نقلت إلى المستشفى وأجري لها أكثر من عملية جراحية نتيجة إصابتها البالغة التي تعرضت لها حيث أظهرت العديد من الفيديوهات من داخل منزل الفنانة اللبنانية آثار الدماء بشكل واضح في جميع أرجاء المنزل وعلى الجدران مما أثار خوف الجمهور على الفنانة التي خرجت من المستشفى، ونشرت أول صورة لها والتي أظهرت علامات الإصابات في وجهها.