أصالة تتراجع عن التزامها بالخطة الدعائية لألبومها الجديد وتكشف سبب حذف منشوراتها على انستجرام

القاهرة- سما جابر الخميس,10 أيلول (سبتمبر) 2020 - 21:08
المطربة أصالة كانت قد أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، بعد أن قررت حذف كافة منشوراتها على حسابها بانستجرام، ثم عادت مجددًا لتتفاعل مع الجمهور وتشارك صورها مصحوبة بتفاصيل أخبار أحدث ألبوماتها "لا تستسلم" المقرر طرحه قريبًا.
أصالة تكشف سبب حذف منشوراتها على انستجرام
المطربة السورية أصالة كشفت أيضًا مساء اليوم، الخميس، عن سبب حذف منشوراتها، وتفاصيل الحملة الدعائية للألبوم الجديد، حيث أكدت أنها احتفظت بمنشوراتها السابقة جانبًا، وقررت أن يكون حسابها على انستجرام مخصصًا لكل ما يتعلق بألبوم "لا تستسلم"، فقالت: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق ألبومي لا تستسلم.. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقه جانباً، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ".
وأكدت أصالة أنها لم تستطع استكمال الخطة الدعائية التي اتفقت عليها مسبقًا، فلم تنجح في فصل مشاعرها الإنسانية عن عملها الّذي يتطلّب بعض التنحّي والكثير من الحياديّة بحسب قولها، وأضافت: "لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّة الإعلانيّة، وفعلت ما أفعله دائماً، وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي، أنّ أبقى ما حييت وما استطعت إنسانة قبل أيّ شيء".
أصالة تعلق على عدم التزامها بالخطة الدعائية لألبومها الجديد
واستطردت: "أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ما أشعر به، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافيّة الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه.. أنا أنا وما بعرف كون غير هيك.. وهيك أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي ، وبتواصل مع صحابي ، وبحطّ كحلي بكلّ إهتمام ، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي ، وبرجع مرّه تانيه برتّبه وهكذا".
ألبوم أصالة الجديد "لا تستسلم"
واختتمت: "الّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بإنّي بكلّ ما ذكرت حتّى الكركبة والّلخبطة الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي.. قبلتوني متلّ ما أنا وهاد منّ عظيم حظّي.. وآخر شي بها الحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجاي لا تستسلم، هو بالحقيقة متلّ ما ذكرت وبكرّر هو روحي مُتجسّده".
وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات حيث نشرت الشركة تفاصيل ألبوم أصالة الجديد وعناوين أغانيه وفريق عمل الألبوم، وكشفت مقطع منه، ومن أغاني الألبوم "نعم أشتاق"، "سوي"، "بيان"، "وش كنت اقول"، "غيمتك"، "نظرتي"، "يا مثبت"، "نظرتي"، "يوم لي"، "كالمعتاد"، "الطف بحالي"، "المحك"، "أنا معاك"، "غمض عيونك".
أعداد مجلة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أصالة تتراجع عن التزامها بالخطة الدعائية لألبومها الجديد وتكشف سبب حذف منشوراتها على انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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