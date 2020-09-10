أصالة تتراجع عن التزامها بالخطة الدعائية لألبومها الجديد وتكشف سبب حذف منشوراتها على انستجرام

المطربة أصالة كانت قد أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، بعد أن قررت حذف كافة منشوراتها على حسابها بانستجرام، ثم عادت مجددًا لتتفاعل مع الجمهور وتشارك صورها مصحوبة بتفاصيل أخبار أحدث ألبوماتها "لا تستسلم" المقرر طرحه قريبًا.

أصالة تكشف سبب حذف منشوراتها على انستجرام

المطربة السورية أصالة كشفت أيضًا مساء اليوم، الخميس، عن سبب حذف منشوراتها، وتفاصيل الحملة الدعائية للألبوم الجديد، حيث أكدت أنها احتفظت بمنشوراتها السابقة جانبًا، وقررت أن يكون حسابها على انستجرام مخصصًا لكل ما يتعلق بألبوم "لا تستسلم"، فقالت: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق ألبومي لا تستسلم.. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقه جانباً، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ".

وأكدت أصالة أنها لم تستطع استكمال الخطة الدعائية التي اتفقت عليها مسبقًا، فلم تنجح في فصل مشاعرها الإنسانية عن عملها الّذي يتطلّب بعض التنحّي والكثير من الحياديّة بحسب قولها، وأضافت: "لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّة الإعلانيّة، وفعلت ما أفعله دائماً، وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي، أنّ أبقى ما حييت وما استطعت إنسانة قبل أيّ شيء".

أصالة تعلق على عدم التزامها بالخطة الدعائية لألبومها الجديد

واستطردت: "أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ما أشعر به، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافيّة الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه.. أنا أنا وما بعرف كون غير هيك.. وهيك أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي ، وبتواصل مع صحابي ، وبحطّ كحلي بكلّ إهتمام ، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي ، وبرجع مرّه تانيه برتّبه وهكذا".

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ألبوم أصالة الجديد "لا تستسلم"

واختتمت: "الّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بإنّي بكلّ ما ذكرت حتّى الكركبة والّلخبطة الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي.. قبلتوني متلّ ما أنا وهاد منّ عظيم حظّي.. وآخر شي بها الحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجاي لا تستسلم، هو بالحقيقة متلّ ما ذكرت وبكرّر هو روحي مُتجسّده".

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات حيث نشرت الشركة تفاصيل ألبوم أصالة الجديد وعناوين أغانيه وفريق عمل الألبوم، وكشفت مقطع منه، ومن أغاني الألبوم "نعم أشتاق"، "سوي"، "بيان"، "وش كنت اقول"، "غيمتك"، "نظرتي"، "يا مثبت"، "نظرتي"، "يوم لي"، "كالمعتاد"، "الطف بحالي"، "المحك"، "أنا معاك"، "غمض عيونك".