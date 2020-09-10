هالة صدقي برفقة حسين الجسمي وتعلق .. "مع الطبطبة نفسها"

شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الهشير "انستجرام".

حيث ظهرت "صدقي" في الصورة برفقة الفنان حسين الجسمي، وعلقت على الصورة قائلة:" مع الطبطبة نفسها".

في سياق منفصل، كشفت الفنانة هالة صدقي، آخر تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

وقالت هالة صدقى خلال مداخلة هاتفيه لها برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض على قناة "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.

يذكر أن أغنية "لقيت الطبطبة" تخطت حاجز الـ 82 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي.

وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج.. أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما انت في لُقاك العلاج.. آه لقيت الطبطبه.. واقوى لو ما انتش بعيد.. ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".

