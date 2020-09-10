هكذا عبرت كارول سماحة عن حزنها لحريق مرفأ بيروت

أعربت الفنانة كارول سماحة، اليوم الخميس، عن حزنها الشديد لما تعرضت لها لبنان من حرائق شديدة.

حيث نشرت كارول فيديو لذلك الحريق عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وكتبت: مرفأ بيروت يحترق من جديد عم نحلم أكيد.

اندلع حريق في مرفأ بيروت، الخميس، مطلقا عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية، وذلك بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي أدى إلى مقتل 191 شخصا وجرح أكثر من 7500 شخص، وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

يشار إلى أن آخر أعمال سماحة أغنية "bon voyage"، التي صورتها كليب تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات كاملة خير، و كارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف وهي من توزيع دي جي يوسف.