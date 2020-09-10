حرص المطرب عمر كمال علي تهنئة المطرب الشعبي حمو بيكا بعقد قرانه. حيث نشر عمر صورة حمو بيكا وزوجته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ووجه له رسالة تهنئة خاصة وكتب : مبروك يا حبيبي كان نفسى أكون موجود لكن شغلي في دبي منعني. Advertisements ولاقت الصورة تفاعل الكثير من الجمهور موجهين له رسالة تهنئة معلقين "مبروك يا بيكا". والجدير ذكره أن عمر كمال طرح أغنية "فلوس فلوس" بالتعاون مع حمو بيكا، الأيام الماضية، حيث قال عمر كمال عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "دلوقتى ممكن تسمعوا تراك " فلوس..فلوس " على اليوتيوب".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد.. أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا.. وعمر كمال أول المهنئين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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