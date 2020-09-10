فن ومشاهير

آية عقيل تخطف الأنظار بـ لوك جديد استعدادا لكليب حب

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وأشارت اية عقيل ، إلى أنها تتأخر في بعض الأحيان في طرح أغنياتها ، لأنها حريصة على اختيار الكلمات واللحن ، لتقديم فن يليق بالجمهور وحتى وان كانت في اولى خطواتها ، فهي لا تتعجل في اي خطوة.

وقالت عقيل ، انها شعرت باختلاف في هذا اللوك من خلال ميك اب سناء بيوتي، وتصوير مارتن ادم ، مشيرة إلى انها اصبحت تهتم بالسوشيال ميديا في الفترة الأخيرة والتفاعل مع معجبيها ، على صفحات التواصل الاجتماعي ، بنفسها أو عن طريق ادمن صفحاتها أحمد صلاح.

وأضافت المطربة الواعدة ، إلى ان أغنيتها الجديدة ، كرهاها سنيني حققت نجاحا جيدا برغم صدورها قبل اسابيع قليلة من انتشار فيروس .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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