آية عقيل تخطف الأنظار بـ لوك جديد استعدادا لكليب حب

وأشارت اية عقيل ، إلى أنها تتأخر في بعض الأحيان في طرح أغنياتها ، لأنها حريصة على اختيار الكلمات واللحن ، لتقديم فن يليق بالجمهور وحتى وان كانت في اولى خطواتها ، فهي لا تتعجل في اي خطوة.
وقالت عقيل ، انها شعرت باختلاف في هذا اللوك من خلال ميك اب سناء بيوتي، وتصوير مارتن ادم ، مشيرة إلى انها اصبحت تهتم بالسوشيال ميديا في الفترة الأخيرة والتفاعل مع معجبيها ، على صفحات التواصل الاجتماعي ، بنفسها أو عن طريق ادمن صفحاتها أحمد صلاح.
وأضافت المطربة الواعدة ، إلى ان أغنيتها الجديدة ، كرهاها سنيني حققت نجاحا جيدا برغم صدورها قبل اسابيع قليلة من انتشار فيروس كورونا.
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