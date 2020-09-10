نور عمرو دياب تثير اهتمام الجمهور بأناقتها

خطفت نور عمرو دياب، الابنة الكبرى للهضبة والنجمة شيرين رضا، الأنظار فور طرحها صورة جديدة لأحدث إطلالتها الصيفية من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "نور" فوق أسطح إحدى العمارات بإطلالة كاجوال، مرتدية تي شيرت باللون الأصفر وبنطلون أسود، وهي تحمل حقيبتها السوداء الأنيقة.

نور عمرو دياب متابعة جيدة للفاشون وتستطيع جذب الإنتباه بأزيائها و دومًا ما تثير منشوراتها اهتمام الجمهور فور نشرها، كما علق إحدى المتابعين على منشورها الأخير "جميلة يا نور"، فيما أشاد اَخرون بملابسها، واصفين إياها بـ "أنيقة وجذابة".

وكانت أعربت "نور" مؤخرًا عن افتقادها لوالدتها النجمة شيرين رضا، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصورة من طفولتها ووالدتها تحملها؛ معبرة عن حبها الكبير لها، كما نشرت صورة أخرى برفقة والدها النجم عمرو دياب، وهي في سن صغيرة.