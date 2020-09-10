أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا

نشر مغني المهرجانات عمر كمال، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها خلال حفل زفاف صديقه مغني المهرجانات حمو بيكا، فور بداية حفل الزفاف.

وحرص عمر كمال على تهنئة صديقه حمو بيكا، بحفل زفافه، قائلًا: «مبروك يا حبيبى كان نفسى اكون موجود بس شغلى ف دبى منعنى».

يأتي ذلك بعدما، ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا قبل لحظات من بدء حفل زفافه مباشرة، مرتديا شبشب أثناء ارتدائه بدلة الفرح، وسط عدد من أصدقائه وأقاربه.