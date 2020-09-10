فن ومشاهير

أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا

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نشر مغني المهرجانات عمر كمال، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها خلال حفل زفاف صديقه مغني المهرجانات حمو بيكا، فور بداية حفل الزفاف. 

وحرص عمر كمال على تهنئة صديقه حمو بيكا، بحفل زفافه، قائلًا: «مبروك يا حبيبى كان نفسى اكون موجود بس شغلى ف دبى منعنى». 

يأتي ذلك بعدما، ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا قبل لحظات من بدء حفل زفافه مباشرة، مرتديا شبشب أثناء ارتدائه بدلة الفرح، وسط عدد من أصدقائه وأقاربه.

ويحتفل الفنان حمو بيكا، اليوم بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لبيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة سوداء اللون.

وكان حمو بيكا، قد أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.

قال  خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك": "فرحة حمو بيكا البيطاش اسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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