شاهد تعلن اقتراب طرح الموسم الأول من مسلسل رهن التحقيق

وتدور أحداثه حول تركي محقق يعمل على حل قضايا جرائم القتل، تستدعيه محققة شابة للتحقيق معه حول ممارساته الخاطئة أثناء عمله، لينتهي الأمر بتحول مثير يهدد مستقبل عمله في النيابة.
مسلسل سيرين عبد النور الجديد من إخراج المثنى صبح.
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