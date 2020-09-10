جمال سليمان عن شائعة وفاته: الأعمار بيد الله

استنكر الفنان جمال سليمان شائعات وفاته التى انتشرت خلال الساعات الماضية، وعلق عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا: سمعت للتو خبر وفاتي و حزنت لهذا الرحيل المبكر فما زال عندي أشياء احب أن اقوم بها و واجبات يجب أن أفي بها. وتابع جمال سليمان: على كل ستبقى الإعمار بيد الله وليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات.

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