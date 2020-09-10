نوال الزغبي عن انفجار مرفأ بيروت: اللى بيصير مثل مسرحية شاهد مشفش حاجة

وقالت الزغبى من خلال تغريدتها :" اللي عم بيصير بلبنان متل مسرحية شاهد ما شافش حاجة #ما_عنا_دولة #لبنان "

وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".