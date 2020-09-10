شاهد فستان زوجته.. حمو بيكا مطلوب على جوجل

دخل مغنى المهرجانات حمو بيكا ضمن الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل بعد ظهوره الاول وزوجته من حفل الزفاف، وذلك بعد مناشدته السماح له باقامة حفل صغير، واعدا باتباع اجراءات السلامة المتبعة.

وظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا قبل لحظات من بدء حفل زفافه مباشرة، مرتديا شبشب أثناء ارتدائه بدلة الفرح، وسط عدد من أصدقائه وأقاربه. ويحتفل الفنان حمو بيكا، اليوم بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لبيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة سوداء اللون. وكان حمو بيكا، أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، بعد عودته لخطيبته التي كان انفصل عنها مؤخرًا.

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