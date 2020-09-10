مع الطبطبة نفسها.. هالة صدقي مع حسين الجسمي في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها صورة جديدة لها مع المطرب حسين الجسمي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت هالة صدقي على الصورة قائلة: "مع الطبطبة نفسها".
وشاركت هالة صدقي مؤخرا في بطولة مسلسل" ليه لأ " مع عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.
مسلسل " ليه لأ" يحتوى على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى الماضي 2020، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.
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